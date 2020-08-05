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وزيرة الدفاع اللبنانية توجه باستمرار أعمال البحث والإنقاذ بحادث انفجار بيروت

08:30 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
وزيرة الدفاع اللبنانية توجه باستمرار أعمال البحث والإنقاذ بحادث انفجار بيروت

زينة عكر

لبنان - (أ ش أ)

أعطت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، توجيهاتها بضرورة الاستمرار في أعمال البحث والإنقاذ والكشف عن جثامين القتلى الذين قضوا في حادث الانفجار المدمر الذي وقع أمس بمنطقة الميناء البحري لبيروت والذي تسبب في أضرار فادحة في كافة أرجاء العاصمة.

جاء ذلك خلال جولة أجرتها وزيرة الدفاع يرافقها وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، لتفقد الميناء البحري والاطلاع على الأضرار التي لحقت به ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك تفقد المصابين في المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني والاطمئنان إلى وضعهم الصحي، حيث أثنت الوزيرة زينة عكر على جهود فرق الإنقاذ في البحث عن الضحايا جراء الحادث.

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