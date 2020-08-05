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الادعاء الفرنسي يوجه اتهامات بمحاولة القتل لعنصرين من جهاز الاستخبارات الخارجي

07:57 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
الادعاء الفرنسي يوجه اتهامات بمحاولة القتل لعنصرين من جهاز الاستخبارات الخارجي

مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية

فرنسا - (أ ش أ)

قال مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس إنه وجّه اتهاماً أولياً بمحاولة القتل لعنصرين من جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي.

وأوضح المكتب الفرنسي، حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاربعاء، أن عنصري الاستخبارات الفرنسيين يُشتبه في أنهما خططا لقتل امرأة تبلغ من العمر 54 عامًا الشهر الماضي في ضاحية بباريس.

وقالت وسائل إعلام فرنسية اليوم إن عنصري الاستخبارات التابعين للمديرية العامة للأمن الخارجي بفرنسا يُعتقد أنهما حاولا قتل شخص ولكن ليس من ضمن مهامهم الوظيفية.

وضُبط عنصرا الاستخبارات الفرنسيين، حسبما أفاد ادعاء باريس، عن طريق الشرطة وذلك داخل سيارة مسروقة تحمل لوحة أرقام مزيفة ضبطوا بداخلها آلات حادة ومسدس به 12 رصاصة.

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