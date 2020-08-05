السيادة الانتقالي السوداني يعزي رئيس لبنان في ضحايا انفجار مرفأ بيروت
السودان - (أ ش أ)
بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة إلي الرئيس اللبناني ميشيل عون، إثر الانفجار الذي أودى بحياة العديد من الأبرياء وخلف دماراً كبيراً في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأعرب البرهان - وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا) - عن عميق تعازي ومواساة وتضامن حكومة وشعب السودان مع حكومة وشعب لبنان، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء ويلهم أسرهم الصبر، وأن يمن بعاجل الشفاء على الجرحى والمصابين.
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