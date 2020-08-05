انفجار بيروت يُرجئ النطق بالحكم في "اغتيال الحريري"

وكالات:

أرجأت المحكمة الخاصة في لبنان، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، من 7 إلى 18 أغسطس الجاري.

وأشارت المحكمة الخاصة في بيان لها، إلى أن "قرار التأجيل جاء على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة بيروت وأودى بحياة العشرات أمس الثلاثاء"، حسبما ذكرت رويترز.

وكان مُقررًا إصدار الحكم في محاكمة الرجال الأربعة المتهمين في تفجير بيروت عام 2005، والذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، يوم الجمعة المُقبل.