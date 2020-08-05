الجزائر: إصابة مواطنين وأضرار مادية بمقر السفارة جراء انفجار بيروت

الجزائر - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عن إصابة مواطنين اثنين كما تعرض مقر السفارة الجزائرية ومقر إقامة السفير في بيروت لأضرار مادية جراء انفجار ميناء بيروت أمس.

وقال بيان للسفير عبد العزيز بن علي الشريف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، إنه "تأكد لدينا اليوم إصابة مواطنين جزائريين اثنين بجروح طفيفة ولم يتم التبليغ إلى حد الآن عن وجود أي مواطن جزائري آخر في أي من مستشفيات بيروت".

وأضاف أن منازلا ومحلات تجارية تعود ملكيتها لثلاثة مواطنين جزائريين تعرضت لأضرار جسيمة، فيما تعرضت أملاك ثلاثة مواطنين جزائريين آخرين ومقر السفارة الجزائرية في بيروت ومقر إقامة السفير لأضرار طفيفة جدا متمثلة في تحطم زجاج بعض النوافذ.

وأكد أن نتائج هذا الانفجار المأساوي محل متابعة من قبل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في بيروت لحصر آثاره بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في لبنان.