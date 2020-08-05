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مصر تتولي رئاسة المجموعة الأفريقية في نيويورك خلال الشهر الجاري

06:13 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
مصر تتولي رئاسة المجموعة الأفريقية في نيويورك خلال الشهر الجاري

السفير محمد إدريس

وكالات

يتولى السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، رئاسة مجموعة السفراء الأفارقة في نيويورك خلال الشهر الجاري، بما يُعد إضافة جديدة لرصيد الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على مصالح القارة الأفريقية على المستوي الدولي، وذلك في إطار جهود الدبلوماسية المصرية على ساحة القارة الأفريقية.

وأوضح السفير محمد إدريس، في بيان لوزارة الخارجية مساء الأربعاء، أنه يشرف بثقة نظرائه السفراء الأفارقة وتوليه رئاسة المجموعة، وأنه يعتزم خلال رئاسته للمجموعة البناء على التحركات المصرية الناجحة لتحقيق السلم والأمن والرخاء في أفريقيا خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي العام الماضي، خاصة وأن المجتمع الدولي وأفريقيا يواجهان تحديات غير مسبوقة على خلفية انتشار جائحة كورونا وتبعاتها الجسيمة على القارة الأفريقية.

وأضاف مندوب مصر الدائم، أن هذه التحديات تستدعي حشد الجهد الدولي وإعمال روح التضامن وتجاوز الخلافات لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من تطلعات مشروعة خاصة في أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السفراء الأفارقة في نيويورك تتجاوز الدور التقليدي لمجموعات السفراء، حيث أن المجموعة الأفريقية لدي الأمم المتحدة هي أكبر مجموعة جغرافية تفاوضية، مما يجعل من المجموعة صوت أفريقيا الموحد الذي ينقل تطلعات وآمال الشعوب الأفريقية ويحفظ مصالحها على الساحة الدولية.

السفير محمد إدريس الأمم المتحدة المجموعة الأفريقية في نيويورك

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