للمرة الأولى..عائدات النسخة الرقمية لـ"نيويورك تايمز" تتجاوز المطبوعة

نيويورك- (د ب أ):

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، أن عائدات نسختها الرقمية تجاوزت عائدات نسختها المطبوعة للمرة الأولى ، فيما اعلنت نتائج الربع الثاني.

وحققت الشركة عائدات بقيمة 5ر185 مليون دولار من حصيلة الاشتراكات الرقمية والإعلانات مقارنة بـ4ر175 مليون دولار من النسخ المطبوعة من الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين .

وأضافت الصحيفة 669 ألف مشترك رقمي في الربع الثاني وهو رقم قياسي للصحيفة منذ بدأت الاشتراكات الإلكترونية في 2011 ليصل إجمالي الاشتراكات إلى 5ر6 مليون.

ووصف الرئيس التنفيذي مارك تومبسون التحول من عائدات النسخ المطبوعة إلى النسخ الرقمية بأنه "خطوة رئيسية في تحُول (نيويورك تايمز)".

وتعمل الشركة على تحويل نموذجها التجاري باتجاه الاعتماد أكثر على العائدات من المشتركين وبشكل أقل على الإعلانات.

وتشمل العرض الرقمي لصحيفة "ذا نيويورك تايمز" على أخبار ومدونات صوتية مثل "ذا ديلي" الشهيرة وكلمات متقاطعة.

وتراجعت نفقات الإعلانات بشكل حاد وسط جائحة فيروس كورونا وشهدت صحيفة "نيويورك تايمز" تراجعا بنسبة 44 بالمئة في عائدات الإعلانات في الربع الثاني.

والعلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصحيفة متوترة، حيث غالبا ما يصفها بـ"المتداعية". وتنشر الصحيفة، التي ينظر إليها على أنها ليبرالية نوعا ما في توقعاتها، تقارير باستخدام مصادر داخل الإدارة الأمريكية رغم العداوة.