رويترز: إصابة زوجة سفير هولندا بجروح خطيرة في انفجار بيروت
04:41 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
وكالات:
قالت وزارة الخارجية الهولندية يوم الأربعاء إن زوجة السفير الهولندي في لبنان أصيبت بجروح خطيرة في الانفجار القوي الذي وقع في ميناء بيروت يوم الثلاثاء.
وقال متحدث إنها نُقلت إلى المستشفى مضيفا أن الانفجار ألحق أضرارا كبيرة بالمبنى وتسبب أيضا في إصابة أربعة آخرين على صلة بالسفارة.
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