السفير الروسي لدى لبنان: الأضرار جراء انفجار بيروت لا تحصى

وكالات:

قال السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين، إنه من المستحيل تقدير الأضرار الناجمة عن الانفجار المدمر الذي هز أمس الثلاثاء مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف، علاوة على الأضرار المادية الجسيمة.

وذكر السفير في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس: "حجم الأضرار لا يحصى والشيء الأسوأ هو مقتل كثير من الناس، وهذه خسائر غير قابلة للتعويض".

وأكد الدبلوماسي الروسي أنه وغيره من المقيمين في المناطق الواقعة بعيدا عن موقع الانفجار ظنوا في البداية أن زلزالا يهز المدينة، ثم جاءت موجة الصدمة الناجمة عن الانفجار التي تسببت في كسر الزجاج والأبواب.

وذكر السفير أن معظم الإصابات في هذه المناطق جاءت بشظايا الزجاج، لكن حجم الدمار يزداد في الأحياء الأقرب من المرفأ، بما يصل إلى انهيار مبان بالكامل.

وتابع السفير: "كل هذا أمر مروع".

وحسب آخر البيانات، أدى انفجار مرفأ بيروت الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية إلى مقتل 113 شخصا وإصابة نحو أربعة آلاف، لكن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.