أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

السفير الروسي لدى لبنان: الأضرار جراء انفجار بيروت لا تحصى

04:38 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
السفير الروسي لدى لبنان: الأضرار جراء انفجار بيروت لا تحصى

ألكسندر زاسيبكين

وكالات:

قال السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين، إنه من المستحيل تقدير الأضرار الناجمة عن الانفجار المدمر الذي هز أمس الثلاثاء مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف، علاوة على الأضرار المادية الجسيمة.

وذكر السفير في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس: "حجم الأضرار لا يحصى والشيء الأسوأ هو مقتل كثير من الناس، وهذه خسائر غير قابلة للتعويض".

وأكد الدبلوماسي الروسي أنه وغيره من المقيمين في المناطق الواقعة بعيدا عن موقع الانفجار ظنوا في البداية أن زلزالا يهز المدينة، ثم جاءت موجة الصدمة الناجمة عن الانفجار التي تسببت في كسر الزجاج والأبواب.

وذكر السفير أن معظم الإصابات في هذه المناطق جاءت بشظايا الزجاج، لكن حجم الدمار يزداد في الأحياء الأقرب من المرفأ، بما يصل إلى انهيار مبان بالكامل.

وتابع السفير: "كل هذا أمر مروع".

وحسب آخر البيانات، أدى انفجار مرفأ بيروت الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية إلى مقتل 113 شخصا وإصابة نحو أربعة آلاف، لكن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.

ألكسندر زاسيبكين انفجار بيروت روسيا انفجار لبنان بيروت

الخبر التالى:

"جمر تحت الرماد".. هل تنبأ الفلكي اللبناني ميشال حايك بانفجار بيروت؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94752

    عدد المصابين

  • 45569

    عدد المتعافين

  • 4912

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة جديدة بمنتصف اليوم.. أسعار الذهب في مصر تواصل تحطيم الأرقام القياسية