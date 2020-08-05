اليمن يدعو اليونسكو إلى حماية مواقع التراث العالمي في البلاد

باريس- (أ ش أ):

دعا مندوب اليمن الدائم لدى منظمة اليونسكو محمد جميح، اليوم الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) إلى سرعة حماية مواقع التراث العالمي في البلاد، لمواجهة الآثار الناجمة عن السيول والأمطار التي أدت إلى تأثر العديد من المواقع التاريخية، وخاصة المسجلة على قائمة المنظمة للتراث العالمي.

وقال جميح - في رسالة وجهها إلى مديرة عام المنظمة أودوراي أوزولاي حسبما أفادت قناة (العربية) الاخبارية- "إن الامطار الغزيرة والفيضانات التي شهدها اليمن أدت إلى دمار طال عددا من المواقع الأثرية في البلاد، وعلى وجه الخصوص المواقع الثلاثة المسجلة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي في صنعاء القديمة وزبيد وشبام حضرموت".

وأكد المندوب اليمني ضرورة لجوء اليونسكو إلى صندوق طوارئ التراث العالمي لتسريع عمليات مواجهة الآثار المترتبة على الأمطار الغزيرة التي يشهدها اليمن، والتي أثرت على معظم مواقع التراث الإنساني في البلاد.

ودعا اليونسكو إلى مواصلة دعم اليمن في هذه الفترة العصيبة من الحرب والفيضانات، والتي تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لحماية ذلك التراث، الذي يتعرض للدمار بفعل عوامل متعددة.