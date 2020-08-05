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الجامعة العربية تنكس علمها حدادا على ضحايا انفجار بيروت

03:00 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
الجامعة العربية تنكس علمها حدادا على ضحايا انفجار بيروت

جامعة الدول العربية

وكالات:

نكست جامعة الدول العربية علمها فوق مقرها، اليوم الأربعاء، حدادا على ضحايا انفجار بيروت.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن "تنكيس علم الجامعة يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني، ومع بيروت التي أعلنتها الحكومة اللبنانية مدينة منكوبة"، مؤكدا أن "حالة الحزن التي انتابت العالم العربي، من أقصاه إلى أقصاه، إنما تعكس قوة اللحمة بين الشعوب العربية، والمكانة التي يتمتع بها لبنان العزيز في قلوب العرب".

وأضاف المصدر، أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام، كان قد أطلق مناشدة لكافة الدول العربية والمجتمع الدولي بالإسراع بتوجيه المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان لمساعدته على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

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