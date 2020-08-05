ستفجر العاصمة.. موظف بميناء بيروت: فريق حذر من المواد المتفجرة قبل 6أشهر
وكالات:
نقلت شبكة سكاي نيوز عربية قول موظف في ميناء بيروت، اليوم الأربعاء، بإن فريقًا عاين المواد المتفجرة الموجودة في المرفأ، وحذر من أنها ستفجر العاصمة اللبنانية إذا لم تُنقل منه.
نقلت قناة تلفزيونية محلية في لبنان عن حسن قريطم، المدير العام لمرفأ بيروت، أن الميناء خزن قبل 6 سنوات مواد شديدة الانفجار، يعتقد أنها سبب الانفجار العنيف، بموجب أمر من المحكمة.
ونسبت قناة تلفزيون "أو تي في" لقريطم قوله إن الجمارك وأمن الدولة طلبتا من السلطات تصدير هذه المواد أو إزالتها لكن "لم يحدث شيء".
وهزّ انفجار هائل العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، وتسبب في مقتل 100 شخص على الأقل، وإصابة ما يزيد عن 4000 آخرين، علاوة على الأضرار المادية الجسيمة.
وقدّر محافظ بيروت القاضي مروان عبود حجم الخسائر الناجمة عن الانفجار بما يزيد عن 5 مليون دولار أمريكي.
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