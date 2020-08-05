من مصر إلى أستراليا.. ما جنسيات ضحايا انفجار بيروت؟

كتبت- رنا أسامة:

أفضى الانفجار المروّع الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس الثلاثاء إلى مقتل وإصابة وفقدان عشرات العرب والأجانب، مُخلّفًا دمارا هائلا امتد لمسافة أكثر من 20 كيلومترًا.

وأعلنت السفارة المصرية في بيروت في بيان عبر فيسبوك، أن مواطنين مصريين اثنين قُتلا في انفجار بيروت، في حين أُبلِغ عن اختفاء ثالث آخر كان على مقربة من موقع الانفجار، الذي وقع في مستودع يحتوي على مادة نترات الأمونيوم شديدة الخطورة في مرفأ المدينة.

وأُصيب 10 عراقيين خلال الانفجار، حسبما أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، مُشيرة إلى أن حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج في الوقت الحالي. كما أُصيب يمنيان بجروح طفيفة، كما أفادت السفارة اليمنية في لبنان.

وأفادت السفارة المغربية في بيروت بأن مواطنة مغربية، تعمل بمنظمة تابعة للأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية، أُصيبت بكسور على مستوى القدم جراء الانفجار. وأوضحت السفارة في بيان، أن المواطنة المصابة تتلقى العلاج بإحدى المؤسسات الصحية اللبنانية.

أما وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن فأعلنت إصابة مواطنين أردنيين اثنين في هذا الانفجار، وقالت إنها "تتابع بشكل حثيث" أوضاع الجالية الأردنية في لبنان.

وذكرت السفارة التركية في لبنان أن "اثنين من المواطنين الأتراك أُصيبا بجروح طفيفة نتيجة الانفجار، ونراقب وضعهما عن كثب".

وأعلنت كندا أن أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" نزار نجاريان، الذي قتل في انفجار بيروت، يحمل جنسيتها إلى جانب جنسيته اللبنانية.

وأكّد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن السفارة الأسترالية في بيروت "تضررت بشكل كبير" جراء الانفجار، لكن "الموظفين فروا دون إصابات خطيرة". وصرّح موريسون لشبكة "ناين نتوركس" الأسترالية: "يؤسفني أن أبلغكم أن أستراليًا قُتل في هذا الانفجار المروع".

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن الموظف المناوب في البعثة الدبلوماسية لقبرص ببيروت، سيرج بوسمرة، قوله إن دبلوماسيًا قبرصيًا رفيع المستوى، أُصيب في انفجار بيروت.

وصرّح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإصابة 48 من موظفي الأمم المتحدة و27 من أفراد أسرهم و3 من زوارهم خلال الانفجار، دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن جنسيات الضحايا.

في السياق نفسه، ذكرت السفارة الروسية ببيروت في بيان، أن مبنى السفارة تعرض لأضرار، وأُصيبت موظفة بجروح طفيفة، إثر تشظي زجاج نوافذ حطمها الانفجار.

كما أفادت سفارة كازاخستان بإصابة سفيرها في لبنان بجروح- لم تذكر مدى خطورتها- وتضرر أجزاء من مبنى السفارة جراء الانفجار.

وأعلنت سفارة هولندا إصابة 5 من موظفيها جراء الانفجار.

وكذلك، قالت قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل" في لبنان إن بعض أفرادها أُصيبوا جراء الانفجار، دون ذكر عدد المُصابين على وجه التحديد. وأفادت في بيان "تضررت إحدى سفننا التابعة لفرقة العمل البحرية التي رست بالميناء، ما أدى إلى إصابة بعض أفرادها بجروح، حالة بعضهم خطرة".

وأضافت: "ننقل حفظ السلام المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي، فيما تعكُف يونيفيل حاليا على تقييم الوضع، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة".

ووفق رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، وقع الانفجار في مستودع كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم منذ 6 أعوام سنوات دون إجراءات سلامة.

وفي وقت سابق، كشف محافظ بيروت مروان عبود عن تقرير أمني يعود لعام 2014، حمل تحذيرًا من إمكانية حدوث انفجار في العاصمة اللبنانية، بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.

وأُعلِن الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار الذي خلّف حتى الآن ما يزيد عن 100 قتيل ونحو 4 آلاف جريح، بحسب آخر إحصائيات الصليب الأحمر اللبناني.

وأقرّ مدير مرفأ بيروت بأنهم كانوا على عِلم بوجود مواد خطرة في المرفأ، ولكنهم لم يتوقّعوا أنها ستكون بهذه الخطورة.

وقال مدير مرفأ بيروت في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، إن الجمارك والأمن العام اللبناني أرسلوا خطابات لإزالة المواد الخطرة من المرفأ، لكنهم لم يتلقوا ردا على مدار 6 سنوات.

وأسفر الانفجار الضخم، الذي امتد لمسافة أكثر من 20 كيلومترًا، عن مقتل ما يزيد عن 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف جريح، وتشريد 300 ألف. وأُعلنت بيروت على إثره "مدينة منكوبة".