الإعلام الأمني العراقي: العثور على 7 صواريخ كاتيوشا جنوبي العاصمة بغداد

بغداد- (أ ش أ):

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأربعاء العثور على 7 صواريخ (كاتيوشا) جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- "إن القوات الأمنية عثرت على 7 صواريخ من نوع (كاتيوشا) في منطقة (كرارة) في (الدورة) جنوبي العاصمة بغداد، ضمن قاطع اللواء 23 بالفرقة السابعة عشر وتعمل حاليا على إبطال مفعولها وتفكيكها".

وأضافت أنه تبين أن مجموع الصواريخ كان 8؛ انطلق منها صاروخ واحد في ساعة مبكرة فجر اليوم باتجاه المنطقة الخضراء ب‍بغداد إلا أنه لم يسفر عنه حدوث خسائر أو أضرار.

كانت الخلية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء فجر اليوم دون حدوث خسائر .