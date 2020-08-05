أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

احتياطيات لبنان من الحبوب كافية لمدة "أقل من شهر"

01:22 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
احتياطيات لبنان من الحبوب كافية لمدة "أقل من شهر"

انفجار بيروت

بيروت- (بي بي سي):

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن لدى البلاد احتياطيات كافية من الحبوب لمدة "أقل من شهر" بعد أن دمر انفجارميناء بيروت أمس صومعة الحبوب الرئيسية.

وفي تصريحات لرويترز، قال نعمة إن لبنان بحاجة إلى مخزونات كافية لتدوم على الأقل ثلاثة أشهر لضمان أمنها الغذائي.

ولميناء بيروت أهمية استراتيجية للبنان، إذ كان يستقبل قرابة 70 في المئة من حركة التبادل التجاري مع دول العالم.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لتخزين الحبوب في صومعة ميناء بيروت، قبل تدميرها، حوالي 120 ألف طن.

هذا المحتوى من

انفجار لبنان بيروت لبنان راؤول نعمة

الخبر التالى:

مدير مرفأ بيروت: كنا نعلم بوجود مواد خطرة قبل الانفجار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94752

    عدد المصابين

  • 45569

    عدد المتعافين

  • 4912

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستوى تاريخي جديد لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يقفز 20 جنيها