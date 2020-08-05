احتياطيات لبنان من الحبوب كافية لمدة "أقل من شهر"
بيروت- (بي بي سي):
قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن لدى البلاد احتياطيات كافية من الحبوب لمدة "أقل من شهر" بعد أن دمر انفجارميناء بيروت أمس صومعة الحبوب الرئيسية.
وفي تصريحات لرويترز، قال نعمة إن لبنان بحاجة إلى مخزونات كافية لتدوم على الأقل ثلاثة أشهر لضمان أمنها الغذائي.
ولميناء بيروت أهمية استراتيجية للبنان، إذ كان يستقبل قرابة 70 في المئة من حركة التبادل التجاري مع دول العالم.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لتخزين الحبوب في صومعة ميناء بيروت، قبل تدميرها، حوالي 120 ألف طن.
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