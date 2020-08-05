العمليات تتواصل في مرفأ بيروت ومحيطه للبحث عن عشرات المفقودين ورفع الأنقاض

بيروت- (د ب أ):

تتواصل العمليات في مرفأ بيروت ومحيطه اليوم الأربعاء للبحث عن عشرات المفقودين ورفع الأنقاض التي خلفتها الانفجارات التي وقعت أمس.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني صباح اليوم ارتفاع عدد قتلى الانفجارات التي شهدها مرفأ بيروت أمس إلى مئة قتيل، إلى جانب نحو أربعة آلف مصاب.

وقال مسؤول في الدفاع المدني، لـ(د.ب.أ)، إنهم ما زالوا يبحثون عن نحو مئة شخص مفقودين تحت الأنقاض، خاصة في محيط مرفأ بيروت.

واستيقط اللبنانيون على مشاهد الدمار الواسع في مرفأ بيروت والمناطق المجاورة وسط العاصمة. وظلت العشرات من السيارات المدمرة متناثرة على الطريق السريع الرئيسي، فيما ظل الركام والزجاج المحطم يملأ الشوارع.

وبدأ العمال في إزالة بعض الأنقاض لفتح الطرق وإصلاح الأضرار في الشوارع القريبة.

ووقع الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا اليوم، غداة إعلان المجلس الأعلى للدفاع بيروت مدينة "منكوبة" وأوصى بفرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.