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سنغافورة تسجل 908 حالات إصابة جديدة بكورونا

11:20 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
سنغافورة تسجل 908 حالات إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

سنغافورة- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 908 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن معظم الحالات تعود للعمال الأجانب الذين يعيشون في المهاجع، الذين خضعوا للفحص خلال عزلهم أو فترة وضعهم في الحجر الصحي ولم تظهر عليهم أعراض.

وتتوقع وزارة الصحة السنغافورية ارتفاع أعداد حالات الاصابة خلال الأيام المقبلة في ظل استمرار عملية مسح المهاجع التي تقوم بها قوة مهام حكومية لمواجهة فيروس كورونا.

وتلتزم الحكومة بإجراء مسح لجميع المهاجع بحلول السابع من آب/أغسطس الجاري.

فيروس كورونا سنغافورة وزارة الصحة في سنغافورة

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