سنغافورة تسجل 908 حالات إصابة جديدة بكورونا
سنغافورة- (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 908 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن معظم الحالات تعود للعمال الأجانب الذين يعيشون في المهاجع، الذين خضعوا للفحص خلال عزلهم أو فترة وضعهم في الحجر الصحي ولم تظهر عليهم أعراض.
وتتوقع وزارة الصحة السنغافورية ارتفاع أعداد حالات الاصابة خلال الأيام المقبلة في ظل استمرار عملية مسح المهاجع التي تقوم بها قوة مهام حكومية لمواجهة فيروس كورونا.
وتلتزم الحكومة بإجراء مسح لجميع المهاجع بحلول السابع من آب/أغسطس الجاري.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94752
عدد المصابين
-
45569
عدد المتعافين
-
4912
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18603271
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
701253
عدد الوفيات
إعلان