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محافظ بيروت: حجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار

11:18 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
محافظ بيروت: حجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار

القاضي مروان عبود

بيروت- (د ب أ):

نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن محافظ بيروت مروان عبود القول إن حجم الأضرار الناجمة عن الانفجارات التي وقعت أمس في مرفأ بيروت وأثرت على مناطق واسعة في العاصمة تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني صباح اليوم ارتفاع عدد قتلى الانفجارات التي شهدها مرفأ بيروت أمس إلى مئة قتيل، إلى جانب نحو أربعة آلف مصاب.

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