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انفجار لبنان: الكشف عن وثيقتين سابقتين بشأن مصير شحنة نترات الأمونيوم

11:11 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
انفجار لبنان: الكشف عن وثيقتين سابقتين بشأن مصير شحنة نترات الأمونيوم

انفجار بيروت

وكالات:

نشرت حسابات في موقع التواصل "تويتر" وثيقة بشأن مصير شحنة نترات الأمونيوم، كانت أرسلت من قبل مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر في عام 2017.

وطلب مسؤول الجمارك، وفق نسخة الوثيقة، من قاضي الأمور المستعجلة، البت في مصير شحنة نترات الأمونيوم، المخزنة في أحد مستودعات مرفأ بيروت.

وقالت الوثيقة بعد أن لفتت إلى مراسلات سابقة: "كنا قد رغبنا إلى جانبكم التفضل بالطلب إلى الوكالة البحرية المعنية إعادة تصدير كمية من نترات الأمونيوم التي أفرغت من الباخرة RHOSUS عملا بقراركم المشار إليه في المرجع والموثق ربطا صورة عنه والتي أودعت المخزن الجمركي رقم 12 من مرفأ بيروت".

كما نشر عضو مجلس النواب اللبناني سليم عون الوثيقة ذاتها الصادرة في 28 ديسمبر 2017، ووثيقة ثانية مؤرخة في 20 مايو 2016، كانت أرسلت بالشأن ذاته من مدير عام الجمارك حينها شفيق مرعي.

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