ميركل تعرب عن صدمتها إزاء انفجار مرفأ بيروت

بيروت/برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وأودى بحياة مئة شخص وإصابت نحو 4 آلاف.

وذكرت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلا عن المستشارة: "قلوبنا مع أولئك الذين فقدوا أقاربهم. ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين... سنقدم دعمنا للبنان".

ومن جانبها، تحدثت وزارة الخارجية الألمانية على "تويتر" عن إصابة موظفين لدى السفارة الألمانية في بيروت جراء الانفجار. وكتبت الوزارة: "قلوبنا مع أسر الضحايا. ألمانيا تقف بجانب لبنان في هذه الساعة العصيبة"، مضيفة أن الوزارة تدرس حاليا طبيعة المساعدات التي يمكن أن تقدمها ألمانيا للبنان "على الفور".