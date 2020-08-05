المغرب يفرض تدابير احترازية جديدة في مدينتي طنجة وفاس إثر ارتفاع كبير في إصابات كورونا

الرباط في - (أ ش أ):

قررت الحكومة المغربية فرض تدابير وإجراءات احترازية على مستوى مدينتي طنجة أصيلة وفاس اعتبارا من اليوم الأربعاء .

وذكر بيان للحكومة المغربية أنه "تقرر فرض التدابير الاحترازية بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد 19"، وأعداد الوفيات المسجلة في الآونة الأخيرة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين".

وأضاف البيان أن التدابير المقررة على مستوى مدينتي طنجة وفاس هي إلزامية الحصول على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتي طنجة وفاس، ومنع جميع أشكال التجمعات، و إغلاق الواجهات التجارية الكبرى والمقاهي بعد الساعة العاشرة مساء، و إغلاق المطاعم بعد الساعة 11 مساء، وإغلاق الشوطئ والحدائق العمومية، وإغلاق قاعات الألعاب والقاعات الرياضية، وتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50%.

وأشار إلى أن التدابير المقررة على مستوى الأحياء السكنية التي تشهد تفشيا عاليا للوباء في كلتا المدينتين إغلاق المنافذ المؤدية لهذه الأحياء عبر الأحزمة الأمنية، وإخضاع التنقل من وإلى الأحياء المعنية بالإغلاق لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق الواجهات التجارية الكبرى والمقاهي والمطاعم من الساعة 8 مساء، وإغلاق الأسواق من الساعة الرابعة مساء، وإغلاق الحمامات ومحلات التجميل.

ودعت الحكومة المواطنين إلى التقيد الصارم بمختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.