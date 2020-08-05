المكسيك: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 450 ألف حالة

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 450 ألف حالة، وذلك عقب تسجيل 6148 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأربعاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 48 ألفا و869 حالة، وذلك عقب تسجيل 857 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.