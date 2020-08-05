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كوريا الجنوبية تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:52 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
كوريا الجنوبية تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (أ ش أ):
سجلت كوريا الجنوبية 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 14 ألفا و456 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس يتجاوز الـ 30 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء.
وأعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية أن من بين الـ 33 إصابة الجديدة، 18 إصابة وافدة من الخارج و15 إصابة بعدوى محلية، ومن بين الـ 15 إصابة المحلية الجديدة، سجلت السلطات 6 إصابات في إقليم تشونج تشيونج الشمالي، و5 إصابات في العاصمة سول وإصابتين في إقليم كيونج كي وإصابة واحدة في كل من إنتشون وإقليم كيونج سانج الجنوبي.
أما بالنسبة للعدد اليومي للإصابات الوافدة، سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 10 إصابات لليوم الـ 41 على التوالي منذ 26 يونيو، ومن بين الإصابات الوافدة الجديدة، كانت 11 إصابة للمواطنين الكوريين و7 إصابات للأجانب، وجاءت 6 إصابات من كل من الولايات المتحدة وأوزبكستان وإصابة واحدة من كل من كازاخستان والفلبين واليابان والهند وفرنسا وإثيوبيا.
من ناحية أخرى، سجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة جديدة جراء كورونا، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 302 حالة.في حين ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 54 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 13 ألفا و406 أشخاص.

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