الفلبين تعلن مقتل اثنين من رعاياها وفقدان 11 في انفجاري بيروت

مانيلا - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الأربعاء أن فلبينيين اثنين قتلا وفقد 11 آخرون، جراء الانفجارين الهائلين اللذين ضربا العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء.

كما جرح ثمانية فلبينيين في الانفجارين، حسبما أعلن إيد منيز، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية.

وأوضح أن جميع الضحايا كانوا في منازل أرباب العمل أثناء الانفجارات.

وذكرت الوزارة في بيان أن "السفارة الفلبينية تتواصل مع المجتمع الفلبيني في لبنان لتقييم الوضع وتوفير المساعدة لجميع الفلبينيين المتضررين".

وقال مينيز إن نحو 33 ألف فلبيني يعيشون ويعملون في لبنان ، و75 % منهم موجودون في بيروت.