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برلمانيون بريطانيون ينتقدون "الأخطاء الفادحة" للحكومة في التعامل مع جائحة كورونا

05:25 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
برلمانيون بريطانيون ينتقدون "الأخطاء الفادحة" للحكومة في التعامل مع جائحة كورونا

أرشيفية

لندن - (د ب أ):
ذكر تقرير نشره مشرعون بريطانيون اليوم الأربعاء أن حكومة بلادهم ارتكبت "أخطاء فادحة" في قراراتها بشأن الإجراءات الحدودية أثناء الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا.

وسردت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم سلسلة من الإخفاقات وقدمت توصيات في التقرير بشأن تعامل الحكومة مع الأزمة.

وقال المشرعون إن الحكومة كانت "بطيئة في إدراك الخطر المتزايد لتفشي المرض مقارنة بدول أوروبية أخرى، خاصة إسبانيا".

وانتقدت اللجنة قرار الحكومة برفع إرشادات العزل الذاتي عن دول معينة في مارس لمدة ثلاثة أشهر، في وقت كانت تتخذ فيه دول أخرى إجراءات حدودية أكثر قوة.

وذكرت اللجنة أنه "مع الإجراءات المبكرة الأكثر قوة، كان من المحتمل أن يتباطأ تفشي الإصابة".

كما انتقدت اللجنة عدم الشفافية فيما يتعلق بالقرارات الحدودية، خاصة الإعادة المفاجئة لقواعد العزل الذاتي للمسافرين من إسبانيا في 25 يوليو.

وكتب المشرعون: "ينبغي أن تكون هناك تغييرات كبيرة في طريقة التعامل مع مثل هذه القرارات".

فيروس كورونا البرلمان البريطاني الإجراءات الحدودية

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