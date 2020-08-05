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الرئيس الموريتاني يعزي نظيره اللبناني في ضحايا انفجار بيروت

01:57 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
الرئيس الموريتاني يعزي نظيره اللبناني في ضحايا انفجار بيروت

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزاواني

نواكشوط - (أ ش أ):
بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزاواني مساء الثلاثاء برقية تعزية إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في ضحايا الانفجار الذي تعرضت له بيروت.
وأعرب الرئيس الموريتاني - خلال تعزية التي بثها التلفزيون الموريتاني الليلة - عن تضامن موريتانيا حكومة وشعبا مع جمهورية لبنان الشقيقة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت متأخر الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 73 قتيلاً و3700 جريح.

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