"نصلي من أجل بيروت".. تضامن عربي وعالمي مع شعب لبنان

(وكالات):

أعربت عدد من الدول العربية والغربية، عن تضامنها مع لبنان حكومة وشعبا وتعازيها في ضحايا انفجار مرفأ العاصمة بيروت، كما أعلنت بعض الدول تقديم المساعدات الإنسانية للمدينة المنكوبة.

وهز انفجار ضخم ميناء بيروت، وتبعه آخر أكثر ضخامة، مما أدى إلى أضرار هائلة في الميناء ومناطق واسعة في العاصمة اللبنانية.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريحات بثها التلفزيون إن عدد ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في بيروت اليوم الثلاثاء ارتفع إلى أكثر من 73 قتيلاً و3700 جريح..

عربيًا

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب لبنان، جراء حادث الانفجار الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء في نص البرقية على الموقع الرسمي للرئاسة المصرية "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها "أن حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين".

وتؤكد الوزارة" وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق"، معربة "عن خالص عزاءها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين".

ومن جهته، أعرب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان على خلفية الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الكاظمي في بيان صحفي "نؤكد استعداد العراق للوقوف الى جانب الشعب اللبناني في محنته الحالية، سائلين المولى العلي القدير أن يمنّ بالشفاء العاجل على جرحى الحادث الأليم، وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز المحنة التي ألمّت به".

وقدمت دولة الإمارات خالص العزاء إلى الشعب اللبناني في ضحايا الانفجار العنيف الذي هز مرفأ بيروت، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها عن تعاطفها وتضامنها ووقوفها إلى جانب لبنان في هذا المصاب الجلل، معربة عن خالص مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ومن جانبها، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم عن قلقها البالغ جراء تداعيات الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت.

وأكدت الأمانة العامة تضامنها بشكل كامل مع الشعب اللبناني، معربة في الوقت ذاته عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وهز انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

دوليًا

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أنه يتم الآن نقل مساعدات فرنسية إلى لبنان، إثر الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت مخلفاً عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت ومستعدة لتقديم "كل المساعدة الممكنة"، وذلك بعد انفجار هائل هز العاصمة اللبنانية، اليوم، الثلاثاء وأودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وأصاب المئات.

وذكر أن الوزارة ليست لديها معلومات عن سبب الانفجار، وأضاف أنها تتعاون مع السلطات المحلية لمعرفة ما إذا كان هناك أمريكيون ضمن المصابين.

وأفادت مسؤولة في البيت الأبيض أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب على اطلاع، ونصلي من أجل شعب لبنان، ونراقب الأمور عن كثب".

كذلك، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية للرئيس اللبناني ميشال عون في ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

في السياق نفسه، قال يان كوبيش منسق الأمم المتحدة الخاص إلى لبنان على "تويتر": "إنها لمأساة مروعة. خالص التعازي للذين فقدوا أحباءهم. تمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين. تعاطفنا وصلواتنا معكم ومع لبنان".

بدوره، غرّد جاستين ترودو رئيس وزراء كندا كاتباً: "نحن على استعداد للمساعدة بأي طريقة ممكنة".