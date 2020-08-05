جمعية مصارف لبنان: إغلاق كافة البنوك غدًا لمعالجة أضرار انفجار مرفأ بيروت

لبنان - (أ ش أ)

أعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق كافة البنوك في عموم البلاد غد الأربعاء؛ وذلك لمعالجة الأضرار المادية البالغة التي طالت فروع البنوك والناجمة عن الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت.

يشار إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل ما يزيد عن 70 شخصا وإصابة نحو 4 آلاف آخرين، وتعرضت العديد من المنشآت والمباني في بيروت لأضرار كبيرة.