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نقابة محرري الصحافة اللبنانية: إصابة ١٥ صحفيًا في انفجار مرفأ بيروت

12:07 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
نقابة محرري الصحافة اللبنانية: إصابة ١٥ صحفيًا في انفجار مرفأ بيروت

انفجار بيروت

لبنان - (أ ش أ)

قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية يوسف القصيفي، إن نحو 15 صحفيًا لبنانيًا يقعون ضمن مصابي الانفجار الذي حدث اليوم في ميناء بيروت البحري.

وأوضح القصيفي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن مبنى "جريدة النهار" أصيب بأضرار فادحة لقربه من موقع الانفجار، مشيرا إلى أن منازل العديد من الصحفيين تضررت جراء الانفجار.

من جهته؛ قال عضو مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية علي يوسف إنه لا توجد حالات خطرة بين المصابين، موضحا أن الصحفيين يمارسون عملهم في إطار ما تسمح لهم الظروف، نظرا إلى أن حجم الأضرار ليس عاديا، وإزالتها وإمكانية العمل المباشر ليس سهلا.

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