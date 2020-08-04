مجلس الدفاع اللبناني: وجود ٢٧٠٠ طنًا من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت "أمرًا غير مقبولاً"
وكالات
أكد مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أن وجود ٢٧٠٠ طنًا من نترات الأمونيوم، لعدة سنوات بمرفأ بيروت أمرًا غير مقبول ومرفوض.
وقال المجلس في كلمة متلفزة بثتها فضائية "العربية" السعودية، إنه رفع توصية لإعلان حالة الطوارئ لأسبوعين في العاصمة قابلة للتجديد بعد الحادث الذي وقع اليوم.
وأشار إلى أن سلطة عسكرية عليا ستكلف بمسؤولية أمن العاصمة اللبنانية بيروت.
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