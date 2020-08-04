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وزارة الخارجية: مستشفى ميداني مصري يستقبل المصابين في لبنان

11:34 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
وزارة الخارجية: مستشفى ميداني مصري يستقبل المصابين في لبنان

انفجار بيروت

مصر - (أ ش أ)

صرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه إزاء ما ظهر من ضخامة الانفجار في لبنان وعدد الضحايا الذين يتم رصدهم بين قتلى ومصابين ، فإن وزارة الخارجية تعبّر عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وقال حافظ - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- إن المستشفى الميداني المصري في بيروت يبقى جاهزًا لتقديم كل المساعدة المُمكِنة، حيث استقبل بالفعل عدداً من الحالات؛ كما أجريت الاتصالات للتعرُف من الجانب اللبناني على احتياجاته حتى يتسنى البحث في كيفية تقديمها.

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