الأسد يُعزي عون ويؤكد وقوف سوريا إلى جانب لبنان الشقيق

وكالات:

أبرق الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس اللبناني ميشال عون مؤكدا "الوقوف إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم".

وأكد الأسد لنظيره اللبناني أنه "كلنا ثقة بأنكم قادرون على تجاوز هذا الحدث المأساوي".

وقال: "آلمنا كثيرا الحدث الجلل الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف عدداً كبيرا من الضحايا والجرحى. باسمي وباسم الشعب العربي السوري نتقدم منكم ومن الشعب اللبناني بخالص العزاء والمواساة، سائلا الله عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأضاف: "نؤكد وقوفنا إلى جانب لبنان الشقيق وتضامننا مع شعبه المقاوم، وكلنا ثقة بأنكم قادرون على تجاوز آثار هذا الحادث المأساوي، وإعادة بناء ما نتج عنه من أضرار في أسرع وقت ممكن".

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن 50 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن وأصيب المئات جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت ووصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

وأضاف: "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات".