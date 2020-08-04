السعودية: نتابع ببالغ القلق تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت
السعودية - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين.
وعبرت حكومة المملكة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" عن خالص عزاءها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين، سائلة المولى عز وجل أن يرحم من توفوا في هذا الحدث الأليم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان من كل مكروه.
وأكدت الوزارة، وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني.
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