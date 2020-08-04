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القضاء العسكري اللبناني يبدأ تحقيقات موسعة في انفجار مرفأ بيروت

10:21 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
القضاء العسكري اللبناني يبدأ تحقيقات موسعة في انفجار مرفأ بيروت

انفجار بيروت

لبنان - (أ ش أ)

قررت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، فتح تحقيقات موسعة في الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وأسفر عن سقوط أكثر من 50 شخصا ونحو 3 آلاف مصاب في حصيلة مبدئية مرشحة للزيادة.

وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، كافة الأجهزة الأمنية في لبنان، إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، للوقوف على حقيقة الانفجار الذي وقع بميناء بيروت.

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