الكويت ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان
وكالات:
أعلنت الحكومة الكويتية عن إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، على خلفية التفجير الذي هز مرفأ بيروت وأسقط 30 قتيلا ومئات الجرحى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
من جهته، بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، أعرب فيها عن تعازيه لحكومة وشعب لبنان في ضحايا الانفجار الذي هز لبنان.
من جهته، أكد وزير الديوان الأميري، أن "هناك توجيهات سامية بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت".
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