أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

الكويت ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

10:07 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الكويت ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

الكويت

وكالات:

أعلنت الحكومة الكويتية عن إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، على خلفية التفجير الذي هز مرفأ بيروت وأسقط 30 قتيلا ومئات الجرحى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

من جهته، بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، أعرب فيها عن تعازيه لحكومة وشعب لبنان في ضحايا الانفجار الذي هز لبنان.

من جهته، أكد وزير الديوان الأميري، أن "هناك توجيهات سامية بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت".

الكويت لبنان مساعدات طبية بيروت انفجار بيروت انفجار لبنان

الخبر التالى:

رئيس الوزراء العراقي يعلن تضامن بلاده حكومة وشعبًا مع لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94752

    عدد المصابين

  • 45569

    عدد المتعافين

  • 4912

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الآن الرابط مفعل | برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020