البحرين تؤكد تضامنها مع الشعب اللبناني لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت
البحرين - (أ ش أ)
أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، عن بالغ الأسى والأسف للانفجار المروع الذي وقع اليوم الثلاثاء، في مخزن قرب مرفأ بيروت، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، ووقوع أضرار كبيرة في ضواحي مدينة بيروت.
وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين، تضامن مملكة البحرين مع الشعب اللبناني الشقيق في هذا المصاب الجلل، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وإلى الحكومة اللبنانية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، داعين الله تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه العزيز من كل شر ومكروه.
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