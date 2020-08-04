الأردن: إصابة مواطنة أردنية في انفجار مرفأ بيروت

الأردن - (أ ش أ)

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن إصابة مواطنة أردنية بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال الفايز، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن إصابة المواطنة طفيفة، وهي بوضع صحي جيد، ولم تستدع حالتها الدخول إلى المستشفى، مشيراً إلى أن السفارة الأردنية في بيروت تتابع حالتها.

وأكد أن السفارة الأردنية في بيروت على تواصل مستمر مع أبناء الجالية الأردنية في لبنان لمتابعة أوضاعهم.

وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار العاصمة بيروت إلى 50 قتيلًا وأكثر من ٣ آلاف جريحًا، وفقًا لما ذكرته "العربية".

ودعت كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية في لبنان، مناصريها إلى النزول في المناطق المنكوبة بالعاصمة بيروت وضواحيها، والمساهمة في عمليات الإنقاذ والتبرع بالدم للمصابين وتقديم المساعدات لجميع المواطنين المحتاجين والمنكوبين.

وأطلق حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني وحزب التوحيد العربي وتيار "العزم" وغيرها من القوى والأحزاب والتيارات السياسية، المناشدات للمنتسبين إليها بسرعة التجاوب والنزول لتقديم يد العون للمحتاجين.

وأعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري، توجيهاته إلى كافة عناصر حركه "أمل" التي يترأسها وكذلك مناصريها، إلى التبرع بالدم في كافة المراكز الصحية.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي ويعتقد أنه وقع في المستودعات الموجودة بالمرفأ.