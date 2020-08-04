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وزير الصحة اللبناني: ٢٧ قتيلاً و٢٥٠٠ مصابًا في حادث انفجار مرفأ بيروت

09:07 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
وزير الصحة اللبناني: ٢٧ قتيلاً و٢٥٠٠ مصابًا في حادث انفجار مرفأ بيروت

وزير الصحة اللبناني حمد حسن

وكالات

قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن ٢٧ قتيلاً على الأقل فضلاً عن ٢٥٠٠ جريحًا، بسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأكد وزير الصحة، أن المستشفيات المحيطة بالعاصمة جاهزة لاستقبال الجرحى والمرضى بحالة حرجة.

من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بناء على توجيهات رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، أعلن وزير الصحة الدكتور حمد حسن، معالجة المصابين نتيجة الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت على نفقة وزارة الصحة في مختلف المستشفيات المتعاقدة وغير المتعاقدة مع الوزارة.

وطلب وزير الصحة من المواطنين وفرق الإغاثة والصليب الأحمر والدفاع المدني التوجه بالجرحى والمصابين إلى المستشفيات المحيطة بالعاصمة لأن مستشفيات العاصمة تغص وتضيق بالجرحى.

واستقبلت مستشفى رزق أكثر من 400 جريح وصلوا للمستشفى جراء انفجار مرفأ بيروت والأسرّة لا تكفي لاستقبال المصابين، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

فيما لحقت أضرارًا جسيمة بمستشفى الجامعة الأمريكية التي لم يعد باستطاعتها استقبال المزيد من الجرحى.

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