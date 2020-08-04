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"روسيا اليوم": ٧٠٠ جريحًا على الأقل في حادث مرفأ بيروت نقلوا للمستشفيات

08:53 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
"روسيا اليوم": ٧٠٠ جريحًا على الأقل في حادث مرفأ بيروت نقلوا للمستشفيات

روسيا

وكالات

ذكرت قناة "روسيا اليوم" في نبأ لها مساء اليوم، أنه نقل نحو ٧٠٠ مصابًا على الأقل بسبب انفجار مرفأ بيروت إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية إن مستشفيات بيروت تقوم بتقديم المساعدات الطبية في مواقف السيارات بعد أن امتلأت أسرتها بالجرحى.

من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بناء على توجيهات رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، أعلن وزير الصحة الدكتور حمد حسن، معالجة المصابين نتيجة الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت على نفقة وزارة الصحة في مختلف المستشفيات المتعاقدة وغير المتعاقدة مع الوزارة.

وطلب وزير الصحة من المواطنين وفرق الإغاثة والصليب الأحمر والدفاع المدني التوجه بالجرحى والمصابين إلى المستشفيات المحيطة بالعاصمة لأن مستشفيات العاصمة تغص وتضيق بالجرحى.

واستقبلت مستشفى رزق أكثر من 400 جريح وصلوا للمستشفى جراء انفجار مرفأ بيروت والأسرّة لا تكفي لاستقبال المصابين، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

فيما لحقت أضرارًا جسيمة بمستشفى الجامعة الأمريكية التي لم يعد باستطاعتها استقبال المزيد من الجرحى.

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