مقتل أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" في انفجار مرفأ بيروت

وكالات

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بمقتل أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" نزار نجاريان، إثر الانفجار الذي وقع عصر اليوم الثلاثاء بمرفأ بيروت.

وقالت قناة "أل بي سي" اللبنانية، إن نجاريان توفي متأثرًا باصابته في رأسه داخل البيت المركزي للكتائب جراء انفجار مرفأ بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بناء على توجيهات رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، أعلن وزير الصحة الدكتور حمد حسن، معالجة المصابين نتيجة الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت على نفقة وزارة الصحة في مختلف المستشفيات المتعاقدة وغير المتعاقدة مع الوزارة.

وطلب وزير الصحة من المواطنين وفرق الإغاثة والصليب الأحمر والدفاع المدني التوجه بالجرحى والمصابين إلى المستشفيات المحيطة بالعاصمة لأن مستشفيات العاصمة تغص وتضيق بالجرحى.

وتفقد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، مساء اليوم الثلاثاء، موقع الانفجار في مرفأ بيروت، وقال: "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، لكنه أكد أنه لن يستبق التحقيقات.

وقال اللواء إبراهيم "ننتظر التحقيقات ليتبين ما حصل، ويبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات".