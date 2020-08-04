القيادة الوسطى الأمريكية: قلقون من وقوع خسائر بشرية كبيرة بسبب شدة انفجار بيروت
وكالات
أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، مساء الثلاثاء، عن قلقها بشأن الانفجار المدوي الذي هزَّ العاصمة اللبنانية بيروت.
وعبّرت القيادة الوسطى، حسبما أوردته فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، عن قلقها البالغ بسبب وقوع خسائر بشرية كبيرة في الانفجار، مؤكّدةً أنّها تتابع التقارير.
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنّها تراقب تطورات الوضع عن كثب فيما يتعلق بمجريات الحادث.
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