"انفجار أشبه بتفجير هيروشيما ونجازاكي" .. ماذا حدث في بيروت؟ (صور وفيديوهات)

كتبت - هدى الشيمي:

هزّ انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، وأثار الرعب في نفوس سكانها، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة دخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.

أفادت شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجارين متتاليين داخل مرفأ بيروت.

وقالت الشبكة الإخبارية إن الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية وخلف أضرارًا كبيرة، وقع في مخزن لمادة "تي إن تي"، وقالت مصادر طبية لبنانية إنه أسفر عن وقوع 10 قتلى على الأقل.

#بيروت corona will end your lives they said ... but an explosion ended the life of many ... Blame it on our Government ( the real corona ) who turned Lebanon to a rotting Dystopia ... it’s like death has become an everyday encounter here#بيروت #Lebanon #انفجار pic.twitter.com/9GvA6KFHPM — عبدالعزيز العجلان 🇸🇦 (@Al3jlanA) August 4, 2020

فيما قال مدير عام الأمن العام اللبناني إن ما حدث في مرفأ بيروت ليس انفجار مفرقعات، بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة من سنوات.

وحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن انفجارًا كبيرًا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن هناك إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن واشنطن على علم بالانفجار في مرفأ بيروت، وأنها قلقة للغاية حيال وقوع ضحايا مُحتملين.

انفجارات مجهولة"

منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.

من جانبها، قالت منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، في تصريحات لإكسترا نيوز، إنه حتى هذه اللحظة لم يُعرف سبب الانفجارات التي وصفتها بالمجهولة.

نقلت قناة otv اللبنانية، عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة الحزب في مرفأ بيروت.

"اشبه بتفجير هيروشيما ونجازاكي"

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار كبيرة جدًا، وأن عدد الإصابات مُرتفع للغاية.

ودعا حسن كل المستشفيات بإستقبال الجرحى جراء انفجار مستودع المفرقعات على حساب وزارة الصحة العامة.

وقال محافظ بيروت إن هناك فريق إطفاء مفقود، ولا يعلم أحد أين عناصره، مؤكدًا أن فريقًا للإطفاء ذهب في مهمة لإخماد حريقًا اندلع قبل الانفجار، وسرعان ما وقع الانفجار دون وجود أي معلومات عنهم بعد.

وأفادت أنباء بإلغاء وزير الداخلية اللبناني العمل بقرار الإغلاق العام الذي كان من المفترض أن يتم تطبيقه لوقف تفشي فيروس كورونا بسبب التفجير الذي ضرب بيروت.

ودفع الجيش اللبناني بتعزيزات كبيرة للتعامل مع الانفجار. وتوجه أكثر من 30 فرقة من الصليب الأحمر اللبناني إلى مرفأ بيروت.

وصف مُحافظ بيروت القاضي مروان عبود فوجي، انفجار مرفأ بيروت، بما وقع في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما قصفت الولايات المتحدة الأمريكية جزيرتي هيروشيما ونجازاكي بالقنبلة النووي، وقال، حسبما نقلت سكاي نيوز: "الانفجار يذكرني بما حدث في اليابان".

تفقد فوجي موقع انفجار مرفأ بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه ليس لديه إي معلومات أولية بشأن الحادث.

وأكد أن فريقًا للإطفاء ذهب في مهمة لإخماد حريقًا اندلع قبل الانفجار، وسرعان ما وقع الانفجار دون وجود أي معلومات عنهم بعد.

death ?!

we have come accustomed to that Poverty ?! Our old beloved friend visiting every house here in Lebanon Economic Crisis ?! we didn’t create it but we will adapt to this too

Explosions ?! ended our lives making us rest

Lebanon RIP #بيروت

pic.twitter.com/OzShis4gJA — Lebanon My pride !! (@AnaLebnaniyii) August 4, 2020

وعلى الفور، توجه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لزيارة رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، في مقر إقامته ببيت الوسط، اليوم الثلاثاء، وقع الانفجار.

ورافق وليد جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وذلك للاطمئنان على الرئيس الحريري بعد الحادث الأمني الذي استهدف مرفأ بيروت مساء اليوم.