532 إصابة جديدة وتسع وفيات بكورونا خلال يوم واحد في الجزائر
الجزائر- (د ب أ:
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 32504.
وكشف الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي كورونا في الجزائر جمال فورار عن تسجيل 9 وفيات جديدة بكورونا في الجزائر ليصل إجمالي الوفيات 1248.
وقرر المجلس الأعلى للأمن الذي انعقد أمس الاثنين، برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد تبون، الفتح التدريجي للمساجد والشواطئ، وذلك بعد تسجيل انخفاض نسبي في عدد الاصابات اليومية بعد تراجعها بحوالي 100 اصابة خلال الأيام الأخيرة.
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