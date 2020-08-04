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برلين لا تعتزم فرض ارتداء الكمامات أثناء الحصص المدرسية

04:57 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
برلين لا تعتزم فرض ارتداء الكمامات أثناء الحصص المدرسية

فيروس كورونا

برلين- (د ب أ):

أعلنت ولاية برلين أنها لا تعتزم حاليا إتباع نموذج ولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا بفرض ارتداء أقنعة وقاية الفم والأنف (الكمامات) أثناء الحصص المدرسية في ظل جائحة كورونا.

ولكن وزيرة التعليم المحلية في برلين ساندرا شيرس قالت اليوم الثلاثاء إنها لا تستبعد القيام بذلك مستقبلا، حال ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل واضح مجددا في العام الدراسي الجديد.

وأوضحت اليوم بعد اجتماع مجلس الشيوخ بولاية برلين: "ليس منظورا القيام بذلك حاليا؛ لأنني أرى أنه أمر صعب للغاية من المنظور التربوي".

وأضافت أن عدم القدرة على رؤية تعابير وجه التلميذات والتلاميذ يعد مشكلة، لاسيما في المدارس الابتدائية.

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