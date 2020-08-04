قطر تسجل 216 إصابة جديدة بكورونا

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الثلاثاء تسجيل 216 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 111 ألفا و538حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة اليوم، ليستقر إجمالي عدد الوفيات في البلاد عند 177 حالة وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 252حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 108 آلاف و254 حالة.

ولفت البيان إلى خضوع 2356 شخص للفحص منذ أمس ليرتفع إجمالي من جرى فحصهم منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 505 آلاف و148.