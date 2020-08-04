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مسؤول فلسطيني: إسرائيل تنفذ بشكل ميداني مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية

02:31 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
مسؤول فلسطيني: إسرائيل تنفذ بشكل ميداني مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني

رام الله- (د ب أ):

قال مسؤول فلسطيني اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تنفذ بشكل ميداني مخطط الضم لأجزاء من الضفة الغربية لتقويض أي فرص لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

واتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، الحكومة الإسرائيلية بشن حملة توسع استيطاني غير مسبوقة لفرض مخطط الضم على أرض الواقع.

وذكر مجدلاني أن الأسابيع الأخيرة شهدت تسارعا في وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والبدء بتدشين بؤر جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ودعا المسؤول الفلسطيني إلى تحرك دولي عملي لفرض عقوبات على إسرائيل ومساءلتها بشأن مواصلة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل إنقاذ حل الدولتين.

يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية صادرت 327 دونما من أراضي قرية كيسان شرقي بيت لحم، بالضفة الغربية، لإنشاء وحدات استيطانية.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن الخطوة تستهدف إقامة 224 وحدة سكنية لتوسيع مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة بشرق القرية.

وسبق ذلك مصادرة إسرائيل 700 دونم في محيط قرية الفرديس شرق بيت لحم، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، الرسمية.

أحمد مجدلاني إسرائيل الضفة الغربية منظمة التحرير الفلسطينية

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