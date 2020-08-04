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شرطة نيكاراجوا تخالف رواية الكنيسة: حريق "دم المسيح" ليس عملا إرهابيا

01:13 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
شرطة نيكاراجوا تخالف رواية الكنيسة: حريق "دم المسيح" ليس عملا إرهابيا

ماناجوا- (بي بي سي):

قالت الشرطة في نيكاراجوا إن الحريق الهائل الذي وقع في الكاتدرائية الرئيسية في البلاد، الجمعة، وأسفر عن تدمير تمثال عمره نحو 400 عام يجسد مشهد صلب المسيح بحسب الأناجيل كان حادثاً، وليس هجوماً إرهابياً كما زعمت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

وخلص تحقيق الشرطة إلى أن الحريق نجم عن شمعة، ولكن رئيس أساقفة ماناغوا قال إن الشهود رأوا رجلا يرمي قنبلة حارقة داخل الكاتدرائية قبل أن يهرع هاربا.

وتدهورت العلاقات، التي لم تكن جيدة في أي وقت من الأوقات، بين الكنيسة والرئيس دانييل أورتيغا، منذ بداية تفشي فيروس كورونا؛ بسبب رفضه لفرض قواعد التباعد الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن الشرطة قامت باحتجاز وتهديد شاهدين على الحادث، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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شرطة نيكاراجوا حريق نيكاراجوا الكنيسة الكاثوليكية الرومانية

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