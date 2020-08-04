الحرب في سوريا: طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا عسكرية سورية

دمشق- (بي بي سي):

قصفت طائرات إسرائيلية أهدافا عسكرية سورية الاثنين، بحسب ما أكد بيان للجيش الإسرائيلي.

وأقرت وسائل الإعلام السورية الرسمية بوقوع الغارات، قائلة إن "أضرارا مادية"، لم تحددها، وقعت في مواقع عسكرية قرب العاصمة دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غاراته كانت ردا على محاولة تفجير.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال من قبل إنه قتل أربعة أفراد كانوا يزرعون عبوات متفجرة قرب الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان في وقت متأخر من يوم الأحد.

وأظهرت صور المراقبة مجموعة من الأفراد تحيط بهم نيران تفجير.

وقال المتحدث العسكري، جوناثان كونريكوس، إنه من السابق لأوانه القول بأن المجموعة تنتمي إلى منظمة بعينها، ولكن إسرائيل تحمل "المسؤولية للنظام السوري".

وقد استهدف هجوم الاثنين "نقاط مراقبة، ومجموعة أنظمة جمع معلومات استخبارية، ومنشآت مدفعية دفاع جوي، وأنظمة تحكم وقيادة" في قواعد الجيش السوري في القنيطرة، بحسب ما قاله الجيش الإسرائيلي.

وحمل بيان الجيش الإسرائيلي "النظام السوري المسؤولية عن الأنشطة على الأراضي السورية"، قائلا إنه "سوف يظل يعمل بنفس العزم في مواجهة أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية".

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، بأن الجيش السوري فعّل دفاعاته الجوية في وقت متأخر الاثنين لمواجهة "الأهداف العدائية" قرب العاصمة دمشق.

وفي غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، المعارض، إن غارات مجهولة شنت في الفجر على مدينة البوكمال، قرب الحدود العراقية في الشمال الشرقي.

وتحدث المرصد، ومقره في بريطانيا، عن مقتل 15 شخصا في هذه الغارات.

وكان التوتر بين سوريا وإسرائيل قد ازداد، خاصة في منطقة الجبهة الشمالية لإسرائيل، بعد مقتل مقاتل تابع لحزب الله في سوريا قبل أسبوعين.