"إساياس" يضرب ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.. وترامب يعلن الطوارئ

واشنطن- (أ ف ب):

أفاد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي بأن الإعصار "إساياس" ضرب ولاية نورث كارولاينا، أمس الاثنين، بقوة عاصفة من الدرجة الأولى، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 85 ميلا في الساعة (140 كيلومترا).

وضرب الإعصار الجزء الجنوبي من الولاية قرب منطقة "أوشن آيل بيتش" عند الساعة 11:10 مساء (03:10 بتوقيت جرينتش الثلاثاء).

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة يحملها الإعصار إضافة إلى رياح قوية تشكل تهديدا للسكان والممتلكات.

في مواجهة هذا التهديد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارىء في فلوريدا وكارولاينا الشمالية والجنوبية بهدف الإفراج عن أموال فيدرالية.

وحذر خلال مؤتمر صحافي من انه على "الجميع أن يبقوا متيقظين".

وقال "أشجع الجميع على اتباع توجيهات السلطات المحلية والولايات".

وكان حاكم ولاية كاورلاينا الشمالية روي كوبر أعلن في نهاية الاسبوع "يجب ان نعرف كيف نتصرف، مثل عدم القيادة في طرقات تغمرها المياه والاحتماء في مكان آمن وتحضير أدوات الطوارىء".