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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 18.3 مليون

09:12 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 18.3 مليون

فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ)

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 3ر18 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 18 مليونا و 282 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 11 مليونا، فيما يقترب عدد الوفيات من 694 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي وكولومبيا وإيران والمملكة المتحدة وإسبانيا وباكستان والسعودية وإيطاليا وبنجلاديش وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا نيويورك جامعة جونز هوبكنز

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